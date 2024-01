Futuro Jimenez: il Milan vuole cambiare termini dell'accordo con il Real. Le ultime

vedi letture

Alex Jimenez è senza dubbio la sorpresa delle partite del Milan: dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia contro il Cagliari, ieri il giovane terzino spagnolo ha esordito anche in Serie A contro l'Empoli, entrando in campo nel primo tempo al posto dell’infortunato Florenzi. Jimenez è arrivato in rossonero dal Real Madrid in estate in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, con gli spagnoli che hanno però l'opzione di recompra.

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, spiega che il club di via Aldo Rossi sta già lavorando al suo riscatto dai Blancos: "L'accordo con il Real Madrid è chiaro: con 5 milioni il Milan può riscattare il giocatore. I rossoneri però vorrebbero cambiare i termini dell'accordo. L'intenzione sarebbe quella di pagarlo meno di 5 milioni nell'immediato, mettendo però una serie di bonus che consentirebbero al Real Madrid di incassare più soldi, rispetto ai 5 concordati, nel caso in cui Jimenez dovesse crescere e giocare tante partite. Il giocatore intanto è contento di stare a Milano, si trova benissimo e spinge per restare al Milan che lo considera il club ideale per la sua crescita".