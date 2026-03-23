Il Giornale titola: "Fullkrug flop, rispedito al mittente"

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Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Fullkrug flop, rispedito al mittente". Sabato contro il Torino, Niclas Fullkrug, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, ha steccato l'ennesima opportunità per provare a convincere il Milan a prenderlo a fine stagione a titolo definitivo dal West Ham. A parte il gol vittoria contro il Lecce a San Siro, il tedesco non ha finora lasciato il segno e per questo tutto lascia pensare che il Diavolo non lo riscatterà.

Nel post partita di Milan-Torino, Max Allegri ha parlato così a DAZN di Fullkrug: “Nel primo tempo ha avuto un po’ di difficoltà. I giocatori che giocano poco, che entrano… non è facile. Nel secondo tempo ha fatto meglio. È normale che, come Jashari che dopo domenica è stato un po’criticato, quando non hai continuità nel giocare dopo diventa più difficile, proprio come struttura fisica. Invece Ricci, per la sua fisicità e la sua mentalità, è uno che se lo metti dall’inizio o nell’ultima mezz’ora è uno che riesce subito ad entrare in clima partita. Ci sono giocatori che fanno un po’ più difficoltà ma poi Fullkrug ha fatto un bel secondo tempo”.