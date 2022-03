Futuro Messias: per riscattarlo dal Crotone servono 5,6 milioni

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport parla questa mattina anche del futuro di Junior Messias, arrivato a Milanello in prestito con diritto di riscatto dal Crotone: se il Milan vorrà acquistarlo a titolo definitivo, dovrà versare 5,6 milioni di euro nelle casse del club calabrese (in estate i rossoneri hanno già corrisposto 2,6 milioni al Crotone per il prestito).