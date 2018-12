Gattuso: "Se la squadra mi remava contro, non sarei stato qua"

Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha parlato della sulla sua posizione in bilico dopo il pari a Frosinone: “Non posso essere tranquillo, perché è dal 2 dicembre che non vinciamo. Nel mio mestiere è difficile stare tranquilli. Se la squadra mi remava contro, non sarei stato qua. Sono il primo responsabile di questa barca, le responsabilità sono tutte mie. Non mi piace la parola tranquillo”.