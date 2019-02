Gattuso soddisfatto: "Il Milan è più forte dopo il mercato"

"Il Milan è più forte dopo il mercato? Sicuramente. Il mercato l'abbiamo fatto anche con quelli che rientreranno come Biglia e Caldara, è come se li avessimo comprati perché per 4 mesi non li abbiamo mai avuti". Questa la risposta dell'allenatore rossonero Gennaro Gattuso a due giorni dalla chiusura della finestra invernale che ha portato Piatek e Paquetà al Milan.