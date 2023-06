Gazzetta - Diaz saluta il Milan e torna al Real Madrid: vicino il rinnovo fino al 2027

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'avventura di Brahim Diaz al Milan, salvo clamorosi colpi di scena, è terminata: il giovane trequartista spagnolo, dopo tre anni in prestito al club rossonero, rientrerà al Real Madrid che non solo ha deciso di tenerlo in rosa per la prossima stagione, ma è pronto anche fargli firmare il rinnovo di contratto fino al 2027. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Diaz riempirà il vuoto lasciato da Asensio.