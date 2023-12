Gazzetta - Il Fenerbahce torna su Krunic: per il Milan vale almeno dieci milioni

Dopo averci provato a lungo in estate, senza però trovare mai un accordo con il Milan (la distanza tra domanda e offerta era troppo ampia), il Fenerbahce è pronto a tornare alla carica a gennaio per Rade Krunic. Con il recupero di Ismael Bennacer, tornato in campo contro il Frosinone dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per quasi sette mesi, i rossoneri potrebbe aprire alla cessione del bosniaco.

Come riporta stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan valuta Krunic almeno dieci milioni di euro. Da capire se stavolta i turchi si avvicineranno alla richiesta del Diavolo o se la distanza tra le parti continuerà ad essere incolmabile. Gli eventuali soldi che arriveranno dalla cessione dell'ex Empoli verranno poi utilizzati dai rossoneri per provare a chiudere altri colpi in entrata, in particolare quello di Jonathan David in attacco.