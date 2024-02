Gazzetta - Il Milan e l'enigma dei big: cosa fare se dovesse arrivare un'offerta importante per Theo, Maignan o Leao?

Cosa farà il Milan la prossima estate se in via Aldo Rossi dovesse arrivare un'importante offerta per uno tra Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao, vale a dire i tre giocatori della rosa milanista che valgono di più? Se lo chiede questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che tutti e tre hanno diversi estimatori in giro per l'Europa. In particolare, i tre rossoneri sono nella lista dei desideri del PSG.

Se Leao ha rinnovato qualche mese fa fino al 2028, Maignan e Theo hanno il contratto in scadenza nel 2026 e il loro prolungamento resta un capitolo delicato. I colloqui tra gli entourage dei due francesi e i dirigenti del Milan entreranno presto nel vivo perchè in via Aldo Rossi sperano di risolvere il prima possibile queste due questioni.