Gazzetta - Il Milan può pensare a David già a gennaio?

Il grande problema rossonero di questo periodo è senza dubbio la mancanza di gol. L'attacco del Milan soffre specialmente la mancanza di alternative, al momento infortunate, per Olivier Giroud. Okafor non è stato al meglio, lo stesso Jovic che in più - per il momento - si è dimostrato inadeguato alla posizione. Per questo la Gazzetta dello Sport questa mattina si fa una domanda: il Milan potrebbe afffondare il colpo su Jonathan David già a gennaio? Ancora è presto per rispondere ma ciò che è certo è che il canadese del Lille piace alla dirigenza rossonera che prima o poi un tentativo lo farà.