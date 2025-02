Gazzetta - Il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan è sempre più lontano

A Rotterdam si è fatto notare solo per il suo look stravagante, anche perché in campo Theo Hernandez è stato davvero poca roba. Ma in realtà lo è già da diverso tempo, forse da metà della passata stagione, quando ha cominciato ad essere svagato, o peggio ancora, disinteressato.

Con il contratto in scadenza nel 2026, per il terzino francese nel corso di questi mesi si è parlato tanto di un possibile rinnovo con il Milan, ma La Gazzetta dello Sport scrive invece questa mattina che uno scenario del genere ad oggi sembrerebbe essere sempre più lontano. Anzi, al termine di questa stagione le strade tra Theo Hernandez ed il Milan potrebbero addirittura separarsi dopo 6 anni, a patto che il francese non torni a fare quello che riesce meglio: bruciare la fascia con le sue accelerazioni.