Gazzetta - Mercato Milan: Kiwior è il primo nome per la difesa. Ma l'Arsenal deve aprire al prestito con diritto di riscatto

Visto che sia Pierre Kalulu che Malick Thiaw ne avranno ancora per un po' (il francese sarà out fino a marzo, il tedesco fino a febbraio), il Milan ha necessità a gennaio di prendere almeno un nuovo difensore centrale. E il primo nome della lista, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, è quello di Jakub Kiwior, ex giocatore dello Spezia che milita ora nell'Arsenal.

Il 23enne polacco piace tanto (il Milan lo aveva già cercato quando era allo Spezia), ma si tratta di un'operazione che potrebbe andare in porto solo in prestito con diritto di riscatto. I Gunners dovranno quindi aprire a questa formula, altrimenti, se dovessero pretendere l'acquisto a titolo definitivo, la strada sarebbe molto in salita.