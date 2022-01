Gazzetta - Mercato Milan: occhi su Kolo Muani, ma l'attaccante non è un priorità a gennaio

Il Milan non molla la presa su Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 del Nantes. Il giocatore è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione quando si muoverà a parametro zero. I rossoneri potrebbero però provare ad anticipare la concorrenza e a chiudere il suo acquisto con sei mesi di anticipo, ma al momento la punta non è una priorità del Diavolo sul mercato di gennaio. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.