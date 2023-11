Gazzetta - Mercato Milan: sono alte le possibilità di vedere in rossonero Matija Popovic

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato del Milan, sono alte le possibilità di vedere in rossonero Matija Popovic, attaccante classe 2006 in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre con il Partizan Belgrado. Nel caso in cui questo colpo dovesse andare in porto, il giovanissimo centravanti giocherebbe tra Primavera e prima squadra.