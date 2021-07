Gazzetta - Milan, accordo con il Chelsea per Giroud a un passo

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan e il Chelsea sarebbero molto vicini al trovare un accordo per il passaggio di Olivier Giroud in rossonero. Il club inglese, che il mese scorso aveva rinnovato il contratto dell’attaccante unilateralmente, pretende dai rossoneri un indennizzo per lasciar partire i rossoneri. Il club di via Aldo Rossi, inizialmente, non era disposto a pagare questo indennizzo, ma nelle ultime ore, per mantenere buoni i rapporti con un club importante come il Chelsea, pare lo verserà. Giroud dunque è vicino al Milan, e a breve potrebbe esserci l’accelerata finale. Il Milan accontenterà il Chelsea in questa sua richiesta perché poi i rossoneri sperano di prendere dai londinesi anche Tiémoué Bakayoko.