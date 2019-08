Gazzetta - Milan, Conti in prestito per giocare con continuità

Il Milan valuta l’uscita (a tempo) di Conti. Un prestito a chi gli garantisce continuità d’utilizzo - scrive La Gazzetta dello Sport - può essere la soluzione migliore per recuperare la condizione ottimale. In rossonero partirebbe dopo Calabria, ma dopo due stagioni pesantemente condizionate dagli infortuni, il terzino ha bisogno di giocare. Un’esigenza di Conti e del Milan, che in futuro potrà ritrovarsi un giocatore ormai pienamente ristabilito. Come sostituto, occhio a Sala della Sampdoria.