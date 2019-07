Gazzetta - Milan-Correa: il club rossonero non si schioda dai 40 milioni più bonus offerti

L'affare sembra ormai fatto da giorni, ma per il momento la parola fine alla trattativa tra Milan e Atletico Madrid per Angel Correa non è stata ancora scritta: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi non si schioda dai 40 milioni di euro più bonus offerti. I colloqui con i Colchoneros continuano e tutti sono certi che l’affare si farà, a patto che la società spagnola non intenda davvero incassare i 55 milioni sbandierati da qualche media spagnolo.