Gazzetta - Milan, Demiral pista complicata ma non impossibile

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan, per la difesa, sta concentrando ogni sforzo su Demiral (la cui maglia non è ancora acquistabile sullo store online della Juve). La pista è complicata ma non impossibile. Il dialogo con la Juventus è costante, ne hanno parlato anche Giampaolo e Sarri, legati da un rapporto di amicizia e stima. Ma bisogna trovare la quadra con una formula che permetta di abbassare la richiesta di 35 milioni.