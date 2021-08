Gazzetta - Milan, Florenzi vuole solo i rossoneri ed è pronto a rifiutare tutte le altre offerte

Alessandro Florenzi ha le idee molto chiare su dove vuole giocare la stagione 2021-2022: dopo le due esperienza all'estero con le maglie di Valencia e PSG, il terzino in uscita dalla Roma vuole restare in Italie e vestire solo la maglia del Milan. Pur di sbarcare in rossonero, il giocatore è pronto a rifiutare tutte le altre offerte. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.