Gazzetta - Milan, Ibra è disposto a ridursi l'ingaggio: potrebbe scendere a tre milioni

Zlatan Ibrahimovic vuole restare a tutti i costi al Milan e per questo sarebbe anche disposto a ridurursi l'ingaggio: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che lo svedese potrebbe "accontentarsi" di uno stipendio di tre milioni di euro a stagione. Si tratterebbe di un sacrificio importante da parte dell'attaccante che ha percepito la stessa cifra in questi ultimi mesi (da gennaio in poi).