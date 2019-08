Il Milan cerca una sistemazione per André Silva. Ieri si è svolto un incontro in via Aldo Rossi fra l’agente di Pellegri e Maldini. Il 18enne del Monaco è un profilo che ai rossoneri piace e potrebbe teoricamente anche sbloccare lo stallo per Silva, ma il club monegasco - scrive La Gazzetta dello Sport - non pare intenzionato a privarsene.