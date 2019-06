Gazzetta - Milan in pole per Sensi, ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Lo scoglio più grande è però la formula

Stefano Sensi continua ad essere nel mirino del Milan, che è sempre in pole nonostante ora anche l'Inter abbia messo gli occhi sul centrocampista del Sassuolo. Le parti continuano a trattare, ma la chiusura è ancora ben lontana: come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è infatti ancora distanza da domanda e offerta (25 milioni di euro la richiesta dei neroverdi, inferiore ai 20 la proposta rossonera), anche se lo scoglio più grande è la formula perché il club di via Aldo Rossi ragiona su un prestito con diritto di riscatto e gli emiliani invece cercano la cessione definitiva.