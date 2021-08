Gazzetta - Milan, in uscita anche Conti, Castillejo e Krunic: il Diavolo punta ad incassare tra i 15 e i 20 mln

Oltre a Jens Petter Hauge, che è vicino al trasferimento all'Eintracht Francoforte per 12 milioni di euro, il Milan è al lavoro per altre tre cessioni, vale a dire quelle di Andrea Conti, Samu Castillejo e Rade Krunic: dai loro addii, il club di via Aldo Rossi punta ad incassare tra i 15 e i 20 milioni, cifra che verrebbe poi reinvestita per chiudere altri colpi in entrata. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.