Gazzetta - Milan, Joao Pedro nome nuovo per l'attacco: gioca nel Watford

L'edizione odierne della Gazzetta dello Sprot riporta questa mattina un nuovo nome per l'attacco del Milan della prossima stagione: si tratta di Joao Pedro, attaccante classe 2001 che milita in Championship, la Serie B inglese, con la maglia del Watford. Autore di 9 gol finora, il brasiliano è un giocatore tecnico che può ricoprire più ruolo in avanti e che ha ampi ancora ampi margini di miglioramento.