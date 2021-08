Gazzetta - Milan, Krunic stimato da Pioli e dai dirigenti ma se arriveranno offerte saranno valutate

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Rade Krunic è molto apprezzato da Stefano Pioli e dai dirigenti dell'area tecnica rossonera, ma se in via Aldo Rossi dovessero arrivare dell'offerte concrete per il bosniaco queste proposte verrebbero valutate. Tra i club interessati all'ex Empoli c'è per esempio lo Spezia.