Gazzetta - Milan, le alternative a Gimenez: i prestiti di Joao Felix o di una delle punte dello United (Hojlund e Zirkzee)

Il Milan non molla la presa per Santiago Gimenez dopo il no del Feyenoord alla prima offerta ufficiale da poco meno di 30 milioni di euro. Anzi i rossoneri sono pronti al rilancio e nei prossimi giorni metteranno sul tavolo una nuova proposta da 33-34 milioni, compresi i bonus legati al rendimento dell’attaccante e alle vittorie di squadra. In via Aldo Rossi la priorità è regalare un rinforzo in avanti a Sergio Conceiçao: per questo motivo, i dirigenti del Diavolo aspetteranno fino a venerdì per trovare un accordo con gli olandesi per il messicano, altrimenti valuteranno piste alternative, come per esempio il prestito di Joao Felix dal Chelsea o di uno dei centravanti del Manchester United (Hojlund e Zirkzee). Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

"Cosa voglio dal mercato? Vediamo. Non sto bluffando, ma sono concentrato sui giocatori che abbiamo. Dopo la Juve ho detto che c'era bisogno di qualcosa in più e non mi tiro indietro. Quindi spero che qualcosa in più possa arrivare, se no andremo in guerra con ciò che abbiamo" ha dichiarato ieri Sergio Conceiçao in conferenza stampa dopo il match contro il Parma.