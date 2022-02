Gazzetta - Milan-Mazraoui: il giocatore piace, valutazioni in corso in via Aldo Rossi

Noussair Mazraoui, terzino in scadenza di contratto con l'Ajax, è stato proposto dai suoi agenti al Milan, il quale sta facendo ora le sue valutazioni: il giocatore marocchino piace in via Aldo Rossi, dove stanno riflettendo se sfruttare o meno questa occasione di mercato visto che Mazraoui potrebbe sbarcare a Milanello a costo zero. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.