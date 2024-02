Gazzetta - Milan-Miranda: rossoneri in vantaggio sulla concorrenza, ma l'affare non è chiuso (occhio al Borussia Dortmund)

Da tempo il Milan ha messo nel mirino Juan Miranda, terzino sinistro che è in scadenza di contratto con il Betis Siviglia il prossimo 30 giugno e che verrebbe preso come vice-Theo Hernandez. I rossoneri si sono mossi da diversi mesi per lo spagnolo e hanno accumulato un discreto vantaggio sulla concorrenza, anche se l'affare non è ancora chiuso.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il Diavolo dovrà stare attento in modo particolare al Borussia Dortmund. Oltre ad un terzino, le priorità del Milan durante il mercato estivo saranno anche un centrale difensivo, un grande centravanti e un centrocampista.