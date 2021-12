Gazzetta - Milan, occhi su Kolo Muani del Nantes: è in scadenza a giugno

A gennaio la priorità del Milan è un difensore centrale, ma in via Aldo Rossi si ragiona anche sulla possibilità di prendere un attaccante giovane e di prospettiva. Un profilo che piace moltissimo ai rossoneri è Randal Kolo Muani del Nantes, già obiettivo del Diavolo in estate: come spiega La Gazzetta dello Sport, i francesi lo valutano 10 milioni di euro, ma il giocatore è in scadenza a giugno e quindi il Milan punta a prenderlo ad una cifra sicuramente inferiore (altrimenti aspetterà l'esteta quando si muoverà a costo zero).