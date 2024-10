Gazzetta - Milan, occhi su Skov Olsen e Frendrup. Ma prima Fonseca aspetta segnali da Chukwueze, Okafor e Bennacer

vedi letture

Il Milan ha messo gli occhi su due giocatori danesi in vista del prossimo mercato invernale: si tratta dell'attaccante esterno del Bruges Andreas Skov Olsen e il centrocampista del Genoa Morten Frendrup. Entrambi piacciono molto in via Aldo Rossi, anche se per ora sono semplicemente solo due idee di mercato. Anche perchè, prima di passare a qualcosa di più concreto, Paulo Fonseca e tutto il club aspettano segnali da alcuni giocatori già presenti in rosa.

Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, prima di tentare l'assalto a Skov Olsen, per esempio, il Diavolo spera che giocatori come Chukwueze e Okafor si sblocchino e inizino a fornire un rendimento positivo. Per quanto riguarda invece Frendrup, il suo eventuale arrivo è legato a come si evolverà il recupero di Bennacer dopo il grave infortunio al polpaccio che lo terrà fuori ancora tre mesi.