Gazzetta - Milan, per ora Bakayoko resta ma ci sono ancora alcuni mercati aperti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per ora Tiemoué Bakayoko resta al Milan, ma potrebbe non essere ancora finita: come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, infatti, il centrocampista francese potrebbe ancora dire addio al Diavolo in quanto ci sono ancora dei mercati aperti, come per esempio in Turchia e in Grecia. Ieri sera il giocatore, ormai fuori dai piani di Pioli, aveva deciso di risolvere il suo contratto, ma era troppo tardi per la burocrazia.