Gazzetta - Milan, Sensi primo obiettivo per il centrocampo: può arrivare in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riporta l'edizioen odierna della Gazzetta dello Sport, Stefano Sensi, che in questa Serie A ha raccolto finora 12 presenze con il Sassuolo, è il primo obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo di Rino Gattuso: il giovane regista potrebbe arrivare in rossonero in prestito con diritto di riscatto.