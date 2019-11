Gazzetta - Milan, si ferma Duarte e a gennaio assalto a Demiral

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'infortunio rimediato da Leo Duarte che ha costretto il difensore brasiliano a operazione chirurgica cambierà i piani del Milan in vista della prossima finestra di calciomercato. Il difensore classe '96 dovrà restare ai box per 3-4 mesi aumentando così l'emergenza in difesa per i rossoneri che, a gennaio, daranno l'assalto a Merih Demiral della Juventus.