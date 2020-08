Gazzetta - Milan-Tonali: offerta complessiva da 38 milioni più il 15% sulla futura rivendita

Il Milan vuole soffiare Sandro Tonali all'Inter ed ha già pesentato un'offerta piuttosto ricca al Brescia: dieci milioni di euro subito per il prestito oneroso e 25 milioni più tre di bonus per il riscatto (diritto e non obbligo). Offerta complessiva quindi da 38 milioni di euro, con i rossoneri che hanno poi garantito a Cellino anche il 15% sulla futura rivendita. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.