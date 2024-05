Gazzetta - Milan, tra Maignan e Theo più facile che parta il terzino. Ma serve una super offerta

Il Milan non ha necessità di vendere i suoi big, ma davanti ad un'offerta irrinunciabile come quella di un anno fa del Newcastle per Tonali potrebbe dare il via libera alla cessione. In queste settimane, si parla soprattutto di due giocatori che potrebbero dire addio al Diavolo in questo mercato estivo, vale a dire Mike Maignan e Theo Hernandez.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, tra i due è più facile che a partire sia il terzino sinistro francese, sul quale c'è il forte interesse del Bayern Monaco. Il mercato dei portieri è invece meno movimentato. Per l'eventuale cessione di Maignan, servono comunque almeno 70 milioni di euro.