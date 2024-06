Gazzetta - Non solo il Milan: c'è anche il Bologna su Brassier. Ma ad oggi in pole c'è il Wolfsburg

Dopo averlo seguito a lungo a gennaio, il Milan è pronto a tornare alla carica per Lillian Brassier, difensore centrale classe 1999 che il contratto in scadenza con il Brest nel 2025. Non sarà però facile strapparlo ai francesi che tengono duro e non hanno nessuna intenzione di svenderlo, anche perchè richieste e offerte non mancano per il giocatore francese.

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, oltre al Milan, anche il Bologna si è mosso da tempo e ha chiesto informazioni su Brassier, ma al momento in pole c'è un altro club: si tratta del Wolfsburg. Il club tedesco, però, a differenza delle due squadre italiane, non può offrire la Champions League al difensore francese e questo potrebbe avere un peso importante nella sua scelta.