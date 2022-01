Gazzetta - Obiettivo Botman, il Milan comincia a perdere fiducia

La priorità del Milan sul mercato di gennaio resta il difensore centrale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Sven Botman occupa sempre la prima posizione sul taccuino rossonero, ma la valutazione che ne fa il Lilla resta stellare. I dirigenti di via Aldo Rossi - riferisce la rosea - stanno perdendo fiducia nelle possibilità di abbassare la resistenza. In più, c’è il Newcastle in pressing.