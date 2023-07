Gazzetta - Origi in uscita, West Ham in pole per il belga: affare da 8-10 milioni

Divock Origi, che non fa più parte del progetto tecnico rossonero e che non è stato nemmeno convocato per la tournée negli USA, è in uscita dal Milan. Su di lui, c'è l'interesse di diversi club, ma al momento, come riferisce La Gazzetta dello Sport, in pole c'è il West Ham. La società di via Aldo Rossi chiede 8-10 milioni di euro per lasciarlo partire.