Gazzetta - Per Leao servono almeno 100 milioni. Se parte piace Noa Lang

Secondo quanto riporta la versione online della Gazzetta dello Sport, il Milan, qualora non dovesse riuscire a raggiungere un accordo con Rafael Leao per il rinnovo di contratto, non sarebbe comunque intenzionato ad accettare un'offerta inferiore ai 100 milioni di euro per il suo talento portoghese. Nel caso il 17 rossonero dovesse partire, la dirigenza rossonera potrebbe tornare su un vecchio pallino come Noa Lang del Bruges. Il calciatore olandese era già stato cercato in estate: ha 23 anni, il contratto scade nel 2025 e in questa stagione ha segnato 7 gol e servito 3 assist in 23 partite totali. Un profilo allettante.