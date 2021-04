Gazzetta - Pessina-Atalanta, il Milan vuole evitare invasioni di campo che possano mettere a rischio il riscatto di Caldara

Il contratto di Matteo Pessina con l'Atalanta scadrà nel 2022 e per il momento le parti non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il giocatore piace molto al Milan che sta pensando seriamente di riportarlo in rossonero, ma il club di via Aldo Rossi, per ora, osserva la situazione per vuole evitare invasioni di campo che possano mettere a rischio il riscatto da parte dei nerazzurri di Mattia Caldara.