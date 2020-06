Gazzetta - Rinnovo Romagnoli, il capitano è uno dei casi per i quali Elliott ha previsto una deroga finanziaria

Per il momento tutto tace, ma a breve il Milan dovrà affrontare anche il rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui contratto con il club rossonero scade il 30 giugno 2022. Il nodo più importante da sciogliere sarà sicuramente quello dell'ingaggio perchè il suo agente Raiola proverà a far alzare l'attuale stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, la notizia confortante è che il capitano è uno dei casi per i quali Elliott ha previsto una deroga finanziaria.