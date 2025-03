Gazzetta: "Walker leader in campo e fuori anche in futuro"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Walker leader in campo e fuori anche in futuro". Kyle Walker è al momento l'unico acquisto di gennaio del Milan a non aver deluso le aspettative. Arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City, tutto fa pensare che in estate, al di là di chi sarà il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, il difensore inglese diventerà un giocatore del Diavolo a titolo definitivo.

Walker, leader dentro e fuori dal campo

Nel Milan del futuro ci sarà spazio anche per Walker. E non solo per quello che sta dando in campo, ma anche la sua leadership e personalità. Spesso si dice che nello spogliatoio rossonero non ci siano dei leader, ma il giocatore inglese lo è assolutamente per carisma, status e carriera. Il destino di Kyle sembra quindi essere già scritto: sarà un giocatore del Milan fino al 30 giugno 2027.