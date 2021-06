GDM - Indiscrezioni confermate: Firpo va al Leeds. Sfuma l'ipotesi Milan

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, è ormai sfumata definitivamente l'ipotesi Junior Firpo per il Milan. Il terzino spagnolo, infatti, si trasferirà al Leeds per 15 milioni di euro più bonus; decisiva nella trattativa la formula: il club inglese lo acquisterà a titolo definitivo, mentre il Milan cercava (e continuerà a cercare) il vice Theo Hernandez in prestito.