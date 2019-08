GDM - Laxalt a cena con gli agenti. Questione d'ingaggio per il si all'Atalanta

Una cena per decidere il futuro: nel menù l’offerta concreta dell’Atalanta. Nelle prossime ore Diego Laxalt incontrerà il suo entourage, che esporrà all’esterno uruguaiano la proposta del club bergamasco dopo l’incontro di stamane a Zingonia.

Tra Milan e Atalanta l’intesa è già stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto a 13 milioni di euro:toccherà adesso al calciatore dare l’ultimo ok all’offerta. Per farlo, dovrà accontentarsi di un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito attualmente in rossonero (1.6 milioni di euro).

L’offerta dell’Atalanta infatti è più bassa: ultima parola dunque a Laxalt, che in queste ore sta valutando con attenzione il da farsi. O arriverà l’ok a una riduzione dell’ingaggio o la trattativa rischia di subire una frenata importante.

Va dunque trovata un’intesa totale tra Laxalt e l’Atalanta, anche in vista dell’eventuale riscatto a fine stagione. Servirà dunque uno sforzo del giocatore: sul piatto la corte (meno onerosa) del club allenato da Gasperini.