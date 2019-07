Gentile: "Cutrone? Sottoporta ci si aspettava di più"

Riccardo Gentile, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Patrick Cutrone, in uscita dal Milan, direzione Inghilterra: “Il Wolverhampton è una società ricchissima, perché ha una proprietà asiatica e ha un ottimo allenatore come Espirito Santo. Non sarà un top club del calcio inglese, però attenzione: la scorsa stagione è arrivato settimo e si è qualificato in Europa League grazie alla vittoria del Manchester City in FA Cup contro il Watford, pero insomma è in Europa e sta giocando i preliminari. È un attaccante che prometteva tanto bene, a me Cutrone quando ha iniziato il percorso rossonero aveva veramente sorpreso, poi ha avuto qualche difficoltà in più secondo me, un po’ perché non aveva giocato tanto, e quando non giochi tanto il minutaggio va sempre controllato prima di dare un giudizio. È anche vero, però, che tre gol, se non sbaglio, nel giro di un anno sono pochi. È chiaro che sottoporta ci si aspettasse di più.”