Goal - Broja, sul giovane talento del Chelsea c'è l'interesse anche del Milan

© foto di Luca Bargellini

Tra le giovani promesse del calcio europeo che potrebbero infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato figura anche il nome di Armando Broja. L'attaccante di proprietà del Chelsea, in prestito nell'ultima stagione al Southampton, è stato protagonista di un'ottima annata come testimoniano i 9 gol in 38 presenze totali tra campionato e coppe. Il classe 2000 in estate tornerà ai blues ma verosimilmente verrà girato in prestito o ceduto: secondo quanto riporta Goal.com, sull'attaccante albanese figura l'interesse del Milan, dell'Inter, del Napoli ma anche del Newcastle e del West Ham.