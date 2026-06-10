Guidi: "Costa 26 milioni: il Fulham non ha rinunciato all'idea di tenersi Chukwueze, ma vuole trattare"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Samuel Chukwueze, attualmente in prestito al Fulham.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Samuel Chukwueze, attualmente in prestito al Fulham: "La prova “dei nove” sarà il primo test del futuro direttore sportivo del Milan. Di cosa, o meglio di chi parliamo? Nove sono i calciatori che dall’1 luglio torneranno ufficialmente a colorarsi di rosso e nero dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito altrove. Profili diversi, con esigenze e prospettive differenti. Si va da Ismael Bennacer, un passato e (soprattutto) un contratto importante, a Christian Comotto, giovane in rampa di lancio dopo la prima stagione da professionista".

IL PUNTO SU CHUKWUEZE

"I londinesi del Fulham - ha spiegato Guidi - vantano un diritto per rendere il trasferimento definitivo dietro al pagamento di 26 milioni. Troppi, alla luce della stagione tra alti e bassi dell’ala nigeriana. Il Fulham non ha rinunciato del tutto all’idea di tenere Chukwueze, ma solamente se il Milan sarà disposto a trattare sul prezzo. Molto dipenderà anche da come giocherà il Diavolo la prossima stagione. Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri non c’era spazio per un calciatore dalle caratteristiche di Chukwu, ma se arrivasse un tecnico fissato con l’utilizzo delle ali a piede invertito, l’ex Villarreal potrebbe pure rimanere a Milanello".