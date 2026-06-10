Pasotto: "Il desiderio di Rabiot è quello di seguire Allegri a Napoli, ma ha due anni di contratto col Milan"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport analizzando il possibile futuro di Adrien Rabiot.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport analizzando il possibile futuro di Adrien Rabiot: "I restanti due anni di contratto stridono abbastanza con il desiderio di Adrien. Che sarebbe ovviamente quello di seguire Allegri, così come Allegri era stato il motivo principale per cui un anno fa era sbarcato a Milanello. Restare nella scia di Max dunque non è un obiettivo facile, anche perché il francese è stato fra i migliori nella passata stagione. Potenziale braccio di ferro in vista? Percentuale di permanenza: 60%".

LE PAROLE DI RABIOT IN FRANCIA

"Da quello - ha dichiarato Adrien Rabiot dal ritiro della nazionale francese in vista dei Mondiali e in risposta alle critiche arrivate in seguito alla sconfitta contro la Costa D'Avorio - che vedo, a partire dai giocatori e dall'atmosfera che regna intorno al gruppo, c'è molta umiltà. Non ci montiamo la testa. All'esterno si sentono dire molte cose, la gente è molto entusiasta. Noi cerchiamo di non farci trascinare da questo. Sappiamo quanto sia difficile vincere una Coppa del Mondo. Il mister è qui per ricordarci di essere ambiziosi, ma con umiltà. La partita contro la Costa d'Avorio non è stata il modo migliore per entrare nel ritmo, ma non era decisiva".