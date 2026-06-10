Leao sogna la Premier? Per ora non nessuna offerta dall'Inghilterra

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Il sogno di Rafael Leao, che ha confermato ancora una volta di voler lasciare il Milan, è la Premier, ma per ora non è arrivata nessuna offerta concreta

Intanto Rafael Leao è tornato a parlare e ha ribadito ancora una volta che la sua intenzione è quella di lasciare il Milan. Ma queste dichiarazioni non fanno altro che abbassare il suo valore e al momento la sensazione è che i rossoneri difficilmente potranno ottenere i 60 milioni di euro che chiedono per il portoghese. Il giocatore, non è un mistero, vorrebbe andare a giocare in Premier League, ma al momento non sono arrivate offerte dall'Inghilterra per l'attaccante che si appresta a lasciare il club di via Aldo Rossi dopo sette anni. Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno.

Queste, nel dettaglio, le ultime dichiarazioni di Leao sul suo futuro a RTP: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare".