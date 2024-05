Guirassy ha richieste importanti. Difficile pensare a un arrivo in coppa con Zirkzee

Questa mattina sulla stampa si parla molto di Serhou Guirassy in ottica Milan. Ed è automatico dopo che ieri la dirigenza rossonera ha ospitato a Casa Milan quella dello Stoccarda, che è in questi giorni sta facendo un vero e proprio tour di alcuni club italiani (ha già incontrato Torino e Bologna) per allargare la rete di relazioni e contatti. L'argomento centrale della discussione, dunque, non è stato Guirassy di cui pure si sarà certamente parlato, dal momento che è inserito sin da gennaio nella lista di papabili eredi di Giroud nel Milan.

Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, l'ostacolo grosso per arrivare all'attaccante guineano non sarebbe tanto il prezzo del cartellino, anzi la clausola da 17.5 milioni è uno dei motivi per cui l'operazione potrebbe essere vantaggiosa, ma piuttosto le richieste di ingaggio del giocatore. Secondo quanto riportato, Guirassy punterebbe a uno stipendio da almeno 5 milioni. In tutto questo il centravanti africano rimane dietro nelle gerarchie rispetto a Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno del Diavolo. Difficile pensare a un arrivo in coppia, nonostante il Milan abbia la necessità di rifondare il parco attaccanti.