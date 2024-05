Guirassy, se non chiama la Premier il Milan è la destinazione gradita

vedi letture

Il Milan cerca un centravanti. Queste settimane di fine stagione sono e saranno dedicate almeno fino alla prossima alla scelta del nuovo allenatore, con Paulo Fonseca che sembra ormai certo di sedersi sulla panchina rossonera l'anno prossimo. Di conseguenza si comincerà a programmare il futuro e il calciomercato. Il primo obiettivo per la nuova punta si chiama Joshua Zirkzee ed è risaputo che sia così. La concorrenza, però, è molta e c'è da superare l'ostacolo agente che ha altri progetti per il suo assistito. Poi c'è Benjamin Sesko che però tra clausola di 65 milioni e commissioni potrebbe costare anche oltre 70 milioni complessivi.

Per questo motivo il Milan si tutela lavorando anche su piani alternativi. Uno di questi risponde al nome di Serhou Guirassy, attaccante 28enne che ha guidato lo Stoccarda al secondo posto in campionato quest'anno. L'operazione è vantaggiosa perchè il calciatore africano può essere portato via grazie al pagamento di una clausola da 17.5 milioni di euro. Essenzialmente va convinto solo il ragazzo. In questo senso il Milan è messo bene e deve temere solamente la Premier League: come scrive la Gazzetta dello Sport, Guirassy ha il Diavolo molto alto nella sua lista di gradimento ma se chiamasse la Premier League non esiterebbe ad accettare, anche sopra al Milan.